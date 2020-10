Tweede leven Sint Jozefpark dankzij burgers

DEURNE - Een doorn in het oog, vindt Piet van Moorsel een braakliggend stuk grond in het hart van het Deurnese Sint Jozef. De gepensioneerde schooldirecteur besloot er iets aan te doen.

Door zijn toedoen is de burgerinitiatiefgroep Sint Jozefpark geboren. Die ijvert voor een mooie parkinvulling van het sinds 2008 braakliggende stuk grond, ingeklemd tussen basisschool D’n Bogerd en de woonservicezone in de gelijknamige Deurnese wijk.

Michel Lintermans (Lintermans Projecten), Dirk Huijbers (GGZ in de wijk), Iraj Zeinali en Leo Cuijpers (wijkbewoners) nemen ook deel aan de groep. ,,We begonnen met nul", vertelt Cuijpers over de start zo'n twee jaar terug. ,,We begonnen met nul. We hadden alleen een goed idee en een club mensen die hun schouders eronder willen zetten."

Verbinding

Dat idee bestaat uit het opnieuw inrichten van de verwaarloosde grond, 3.700 vierkante meter, op zo'n manier dat alle omliggende bewoners er baat bij hebben. Aan het gebied grenzen, behalve de school, appartementen voor mensen met een beperking, ouderen en dementerenden. Van Moorsel: ,,We willen graag een verbinding maken tussen al deze mensen. Een park is hiervoor het meest geschikt. Dan houden we het open en kan iedereen hier straks verblijven.”

Het plan werd enthousiast ontvangen toen de groep het voorlegde aan de bewoners. Vijfentwintig handtekeningen waren nodig om het burgerinitiatief te kunnen indienen, vijftig werden er opgehaald. De grond is van de gemeente en die gaf toestemming aan de groep om het aan te pakken. De voorwaarde die ze stelde, is dat er geen objecten mogen komen die diep in de bodem verzonken zijn, dus geen bebouwing en geen bomen.

Superblij

De elementen die inmiddels gerealiseerd zijn, zijn twee goals, een hondenlosloopplaats en zes bloembakken. Alle met financiële hulp van de ouderenraad van D'n Bogerd, het Oranje Fonds en de gemeente. Onlangs ontving het initiatief veertienduizend euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds en nog eens vijfduizend van Stichting Steun Welzijn. Cuijpers: ,,Hier zijn we superblij mee. Nu kunnen we snellere en grotere stappen zetten. We hebben offertes aangevraagd voor een beplantingsplan, houten speeltoestellen en picknicktafels."

De naam Sint Jozefpark is niet uit de lucht komen vallen. Van Moorsel: ,,In 1999 werd op precies dezelfde plek het Sint Jozefpark geopend. Dat moest wijken toen Bergopwaarts de woonservicezone ging bouwen. Ik ben blij dat we nu met z'n allen het park nieuw leven inblazen.”

De initiatiefgroep bekijkt de mogelijkheden voor een officiële opening van het park zodra de inrichting haar voltooiing nadert.