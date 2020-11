Tweede lockdown kost 't Vossenhol de kop

HANDEL - De eerste lockdown vanwege corona wist ze te overleven. Maar in de amper anderhalf jaar dat ze bezig is, blijkt de huidige tweede lockdown net iets teveel van het goede voor Marianne van de Ven. Op 1 januari aanstaande gaat daarom de deur van haar café ‘t Vossenhol in Handel op slot.

Het is een beslissing die ze met pijn in het hart nam, zegt ze. ,,Maar ik wil voorkomen dat ik straks financieel in de problemen kom. Het is beter om die voor te zijn. Hoe jammer ik het ook vind.”

Mei vorig jaar nam Van de Ven het bekende Handelse café aan de Onze Lieve Vrouwestraat over van de vorige uitbater, Marcel Kinkels. ,,Het liep goed”, licht Van de Ven telefonisch haar beslissing toe. ,,Ik had m’n draai hier ook echt gevonden. Totdat corona en de eerste lockdown roet in het eten gooiden.”

Overleven

Net als veel andere horeca-ondernemers wist Van de Ven die tijdelijke sluiting, noodzakelijk geacht door de regering om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, nog te overleven. Met dank aan de financiële steun van diezelfde regering en dankzij een coulante pandeigenaar, die de huur van ‘t Vossenhol schrapte.

,,Daar was ik vanzelfsprekend erg blij mee”, zegt Van de Ven. ,,Maar omdat ik pas begonnen ben, heb ik nog nauwelijks een buffer opgebouwd. Ik wist toen al dat het niet zou lukken om ook een eventuele tweede lockdown te overleven.”

Quote Na een paar slapeloze nachten heb ik de knoop doorgehakt Marianne van de Ven , Uitbaatster van café 't Vossehol

Toen die er in oktober kwam, aarzelde ze nog even of ze zou doorgaan of toch maar liever het zekere voor het onzekere zou nemen. ,,Het was de hele zomer druk en gezellig, alles keurig netjes binnen de coronaregels natuurlijk. Maar na een paar slapeloze nachten heb ik toch de knoop doorgehakt: ik stop er mee, hoezeer het me ook spijt. Ik ben de geldzorgen liever voor dan dat ik straks tot over mijn oren in de sores zit.”

Netjes afronden

Opnieuw werkt de huurbaas volop mee, benadrukt Van de Ven. ,,Mijn contract loopt nog wel een tijdje door. Maar hij had alle begrip voor mijn beslissingen. In goed overleg wordt het per 1 januari aanstaande ontbonden.” Wat Van de Ven - van huis uit orthopedagogisch werker - na die datum gaat doen, weet ze nog niet precies. ,,Eerst de boel hier netjes afronden, dan zie ik wel verder. Maar het zal ongetwijfeld weer iets in de zorg worden.”

De vaste klanten van ‘t Vossenhol hoeven nog niet te wanhopen. Van de Ven heeft begrepen dat er inmiddels al belangstelling is om het café over te nemen. ,,Er is nog niets zeker, hoor. Maar interesse is er gelukkig wel.”