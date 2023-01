Tweede Wereldoorlog komt dichterbij nu foto’s van toen zijn ingekleurd: ‘Er was veel groen, blauw en rood’

Start sloop ‘meest iconische schoolge­bouw’ van Asten: ‘We krijgen het allermooi­ste gebouw terug’

ASTEN – Zonder twijfel was het schoolgebouw van basisschool Voordeldonk in Asten een van de meest opmerkelijke in de buurt, maar het was ook sterk verouderd en toe aan vervanging. Woensdag startte de sloop.

18 januari