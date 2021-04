Tweemaal een nieuwe (smakelijke) start in de Deurnese Stationsstraat

Nieuwkomers in Deurne, althans met hun zaak, zijn Ton Welten en Karin Sleegers. Ze runnen nu nog restaurant Uniek 1932 in Venray, maar ruilen dit in voor een eetgelegenheid aan de Deurnese Stationsstraat. Ze waren al langer op zoek naar een pand in het dorp omdat ze er ook wonen.

Welten: „Eind april stoppen we in Venray en begin juni hopen we ons restaurant in Deurne te openen. We gaan verder onder een nieuwe naam en met een nieuw concept waar ik nu nog niet te veel over kwijt wil.” Wat Welten wel wil delen, is dat er gerechten uit verschillende werelddelen geserveerd gaan worden. Ook de inrichting krijgt een ‘werelds tintje’. Het pand, waar voorheen De Zoete Zonde zat, ondergaat een volledige metamorfose.

Binnentuin

„We maken een nieuwe keuken aan de achterkant. Daar komt tevens een binnentuin waar gasten van de Bed & Breakfast gebruik van kunnen maken.” De drie gastenverblijven bestonden al, ook deze krijgen een andere uitstraling.

Verder vooraan in de straat, op nummer 16, is ook een verbouwing gaande. Hier zat de Trend Store, een winkel met modeaccessoires. Eigenaar Angelo Bots gooit het vanaf medio juni over een heel andere boeg. Hij begint delicatessenzaak Kaatje Jans. „Ik ben gaan nadenken in coronatijd en vroeg me af of ik verder wilde met accessoires. Vroeger zat ik in de zoetwaren en de foodbranche is me altijd blijven trekken. Toen ik in overleg ging met het Centrummanagement van Deurne en de gemeente, bleek dat er hier behoefte is aan een delicatessenwinkel.”

Stage lopen bij Kaatje Jans

Die kennis komt uit een enquête die twee jaar geleden gehouden is. Bots vulde deze aan met een haalbaarheidsonderzoek en besloot ervoor te gaan. Hij wordt franchisenemer van de Kaatje Jans-formule. Op dit moment loopt hij stage bij Kaatje Jans-winkels in de regio. „Dit is natuurlijk nieuw voor me, dus ik dompel me volledig onder in de vers specialiteiten.”

Behalve kaas zijn er straks ook vleeswaren, noten, bier, wijn, luxe snoepgoed, belegde broodjes en kant-en-klare maaltijden verkrijgbaar. Waar mogelijk werkt Bots samen met lokale partijen, zoals een groentewinkel en bakker uit Deurne.

De Trend Store zal niet helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Iets verderop aan de Raadhuisstraat komt Outlet Deurne, een samenwerking tussen de HEMA, Etos, Bij Rob Menswear en de voormalige accessoireswinkel. De outlet vloeit voort uit het project VOLOP van de gemeente om leegstand in het centrum tegen te gaan.