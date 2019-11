Twijfels over rol van Deurne in conflict hovenier en buren

Deurne had vóór de verplaatsing van het bedrijf van groenondernemer Panhuijzen beter moeten bekijken wat hij op de oude locatie deed en wat zijn werkzaamheden op de nieuwe plek zouden worden. Dat had wat heisa gescheeld, liet een van de leden van de bezwaarschriftencommissie maandag aan de gemeente weten.

Het conflict tussen Panhuijzen en zijn buren, de familie Arts, kent een ingewikkelde voorgeschiedenis. De hovenier verhuisde vorig jaar met zijn bedrijf van het ene perceel op de Langstraat naar het andere. Op nummer 79 was voor de vestiging van het hoveniersbedrijf alleen een verandering nodig van de bestemming en een vergunning voor de bouw van een afdak en een loods. De plannen voor de bouw werden ingediend in 2018. De gemeenteraad keurde even later het nieuwe bestemmingsplan voor die locatie goed. De ondernemer begon ondertussen al met bouwen. Toen alles er stond, bleken er zaken af te wijken. Een gebouw werd groter, eentje kreeg te veel wanden.

Andere zaken die volgens de buren niet kloppen, werden afgewezen door Deurne. Onterecht, aldus advocaat mr. Van den Akker. Het gaat onder meer over 150 vierkante meters aan gebouwen die volgens Van den Akker nog door Panhuijzen gesloopt moeten worden. ,,Hij heeft 1950 vierkante meter gebouwd en 1800 is toegestaan.” Dit wordt nu uitgezocht. De woordvoerder van burgemeester en wethouders deed daarna een poging de commissie uit te leggen waarom Deurne het niet aan zag komen dat de ondernemer ook zijn bedrijfsonderdeel riool - en reinigingstechniek op dit terrein uit zou gaan voeren.

Overigens is de kans dat dit tijdelijk gelegaliseerd kan worden redelijk groot, wist de woordvoerder te vertellen. ,,Er is nu een aanvraag van de heer Panhuijzen binnen en er is mogelijk ruimte om voor de duur van tien jaar te legaliseren.” Dit tot grote verbazing van de familie Arts. ,,Wij worden in dit dossier gewoon compleet genegeerd door de gemeente.”