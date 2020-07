Twintigste nertsenbedrijf met corona vastgesteld, 12.000 dieren in Gemert geruimd

Weer nertsenbe­drijf met corona in Gemert, 7000 dieren zo snel mogelijk geruimd

4 juli GEMERT - Opnieuw duikt een coronabesmetting op bij een nertsenboerderij in Oost-Brabant. Dit keer in Gemert, zo meldt het ministerie van Landbouw. Mogelijk is ook een bedrijf in de buurt getroffen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.