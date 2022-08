Uit de hand gelopen hobby Zomerfestival Zielsgelukkig trekt steeds meer mensen

Zondag vond in Deurne voor de zevende keer de zomereditie plaats van Zielsgelukkig. Parkeren op de officiële plek is al niet meer mogelijk als de beurs een half uur gaande is. Binnen in het Kloosterhotel Willibrordhaeghe stromen bezoekers door de gangen. Ze gaan richting de zalen en tuin waar mediums hun diensten aanbieden en stands staan met spirituele waar, zoals edelstenen en essentiële oliën.

Maar niet nadat ze eerst warm welkom zijn geheten door organisatoren Dorine Verberk en Sylvia van Mansom. „Die persoonlijke aandacht is onze kracht”, zegt Dorine. „We zien al onze bezoekers, maar dan ook echt.” Voor iedereen hebben de twee een woordje of een luisterend oor. Sommige blijken al eerder beurzen van Zielsgelukkig bezocht te hebben. De belangstellenden komen van Zuid-Limburg tot Utrecht.

Ontspannen sfeer

Het is de rit alleszins waard, vindt Louise Schouten uit Zaltbommel. Ze stond voorheen zelf als standhouder op de beurs, vandaag is ze bezoeker. „De sfeer is ontspannen en open. Er is saamhorigheid en respect voor elkaar. Het voelt hetzelfde als in Berg en Dal.”

Dat Gelderse dorp vormt de thuisbasis van de organisatie en is de plek waar het allemaal begon. In de achtertuin van Dorine stonden destijds tien tafels. „Daarna groeide en groeide het.” Vandaag staan er 111 standhouders en zijn er een tiental lezingen en ceremonies.

Het tweetal verbaast zichzelf er nog over. „In 2013 startten we de Facebookpagina ‘Zielsgelukkig Verbinding’, eigenlijk puur voor elkaar. We plaatsten er spreuken op, bijvoorbeeld over moed en zelfvertrouwen. Nu hebben we 170.000 volgers en organiseren we winter- en zomeredities van onze beurs op verschillende plekken in het land.”

Deze zondag verwachten de vriendinnen zo’n 1500 gelijkgestemden. Elly Huver uit Brunssum is er één van. Ze staat bij de stand van Jenas, die instrumentale muziek maakt. Hij zet zijn cd ‘Awareness’ op. Elly luistert aandachtig naar de zachte pianoklanken en de zalvende stem van een vrouw. „Hier word ik rustig van. Dit is muziek om even in een luie stoel te gaan zitten en niet na te denken.” De cd gaat mee naar huis.

Jenas, ofwel John Hoevenaars, is een vaste waarde op de beurzen van Zielsgelukkig. Hij snapt wel waarom het evenement steeds meer mensen trekt. „Het geloof zoals dit vroeger werd beleden, zie je steeds minder. Hier kan iedereen iets van zijn gading vinden, wat je ook gelooft.”