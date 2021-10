Uit je plaat op WiSH, en even niet meer aan de afgelopen anderhalf jaar denken

Met een lach van oor tot oor gaan tienduizend jongelui helemaal uit hun plaat. Het festival, dat normaliter het eerste weekend van juli op evenemententerrein de Aa in Beek en Donk plaatsvindt, is nu neergestreken op het evenemententerrein van Bavaria in Lieshout. Normaal gesproken gedomineerd door granen en gras, staan er nu drie tenten voor The Start of a New Adventure, ofwel losgaan op hardstyle- en popmuziek.