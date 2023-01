Uitbaters van De Spar in Lierop stoppen eind dit jaar

Gerard ziet zijn winkeltje in noten, koffie en thee al voor zich, maar de crowdfun­ding moet nog gaan lopen

ASTEN - Een kleine winkel met noten, koffie en thee, dat heeft Gerard Slegers (64) uit Asten voor ogen. Hij heeft een paar huurpanden in zijn woonplaats in gedachten die geschikt zouden zijn. Maar zover is het nog lang niet.

