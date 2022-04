Uitbetalen leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen in Peel van start: van 260 tot 475 euro per maand

Vluchtelingen krijgen geld van de gemeenten waar ze staan ingeschreven. Het Rijk heeft bepaald dat Oekraïners die verblijven in gemeentelijke opvangcentra 260 euro per volwassene krijgen. Vluchtelingen in gastgezinnen krijgen 475 euro in de maand, plus 55 euro per kind tot achttien jaar. Het is bedoeld voor eten, drinken, persoonlijke uitgaven of een bijdrage in de woonkosten.