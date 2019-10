Uitbreiding Liessels bedrijventerrein Willige Laagt weer in ijskast: na Peelrandbreuk nu weer stikstof

De geplande uitbreiding van het bedrijventerrein aan de rand van Liessel ligt helemaal stil. Wanneer er weer schot in de zaak komt, is niet te voorspellen. Veel hangt af van de maatregelen rondom stikstofuitstoot waar het Rijk en de provincie mee zullen komen, laat een woordvoerder van de gemeente Deurne weten.

De Willige Laagt ligt dicht bij de Deurnese Peel en de Mariapeel. In de nabijheid van natuurgebieden zoals deze gelden strengere stikstofregels dan op andere plekken.

De vergunning die de gemeente nodig heeft om het nieuwe gedeelte bouwrijp te maken, is op eigen initiatief bevroren. ,,We hebben 'm opgeschort omdat het niet zeker is of de bedrijven zich er wel mogen vestigen. Als dat niet mag, heeft het ook geen zin om het terrein in te gaan richten. Bedrijven hebben een andere uitstoot dan bijvoorbeeld woningen en veel is nog onduidelijk. Ook is niet helder hoe uitstoot gecompenseerd moet worden.”

Met een speciaal soort berekening -via het programma AERIUS - moet worden aangetoond of er sprake is van uitstoot van stikstof bij de werkzaamheden. Zo moet er onder andere een weg, riolering, verschillende soorten kabels en een waterberging worden aangelegd.

Vergunningen onzeker