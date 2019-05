Uitbreiding Loverbosch in Asten start in november

Onzeker­heid over windmolen­park Someren

6:00 SOMEREN-HEIDE - De bouw van acht windmolens in de Diepenhoek in Someren-Heide is onzeker geworden. EnergieKontor uit Duitsland trekt zich terug uit de Nederlandse markt. Maar er is hoop voor energiecoöperatie Zummere Power, want er vinden gesprekken plaats met een nog onbekende Nederlandse partij die de afspraken overneemt.