Uitbreiding varkensstal Rooije Hoefsedijk in Gemert mag door van rechter

Komst vijf windmolens zorgt voor verdeeld­heid in buitenge­bied Someren-Hei­de: Duurzame energie versus gezondheid

SOMEREN-HEIDE - Na ruim vier jaar praten is er nog steeds veel verdeeldheid in Someren-Heide over de komst van vijf windmolens naar het gebied Diepenhoek. Liefhebbers van duurzame energie staan lijnrecht tegenover inwoners met zorgen over hun gezondheid.

14 januari