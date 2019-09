Uitgebrande varkensstal Asten wordt bewaakt

Wat ook onduidelijk blijft is hoe de brand zondagmiddag rond 15.30 uur kon ontstaan. Het team brandonderzoek van de brandweer en de verzekering deden zondag onderzoek in de stal aan de Pijlstaartweg. Die was afgezet met hekken behangen met zwarte doeken. Passerende automobilisten en wandelaars die vaart minderen kunnen vanaf de openbare weg alleen de gaten in het dak en het roet zien. Het bord met de bedrijfsnaam is inmiddels van het terrein verwijderd.