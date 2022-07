Uitslaande brand bij autobedrijf in Gemert verwoest werkplaats

Auto in het kanaal in Someren, tot nu toe geen inzitten­den gevonden

SOMEREN - Een auto is dinsdagmiddag rond 13.15 uur in de Zuid-Willemsvaart beland bij sluis 13 aan de Langendijk in Someren. Er is met een duikteam gezocht naar inzittenden, maar er is tot nu toe niemand gevonden.

