Uitslaande brand in cafetaria Mariahout

MARIAHOUT - Werknemers van restaurant en zalencentrum Pelgrim op de Mariastraat waren net even aan het napraten over een drukke Tweede Kerstdag toen ze opeens een raar geluid hoorde. Het bleek een brand in de afzuiginstallatie van het naastgelegen cafetaria.

Omdat het risico groot was dat de brand zou overslaan, werd de brand direct opgeschaald. Verschillende eenheden kwamen ter plaatse. Er was sprake van zeer veel rookontwikkeling. ,,De brand bleek uiteindelijk groter dan gedacht", zegt de Officier van Dienst van de brandweer. ,,Er was al sprake van een uitslaande brand toen we arriveerden. De brand was toen al overgeslagen naar de zijkant. We hebben ons toen vooral geconcentreerd op het onder controle krijgen van de brand in het cafetaria.”

Volgens de hulpdiensten was niemand meer aanwezig in het getroffen pand. ,,We hebben uiteindelijk met redelijk weinig water de brand snel kunnen blussen. Het pand heeft wel veel brandschade opgelopen. De schade in het zalencentrum is beperkt gebleven tot rook en roetschade.”

Verkeer dat over de Ginderdoor naar het dorp wilde rijden werd door de politie omgeleid via de Heieindseweg. Om 01.00 uur gaf de brandweer aan dat de brand onder controle was.

Volledig scherm De brand ontstond in een afzuiginstallatie van het cafetaria. © Bert Jansen