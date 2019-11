Ulewappers aangevoerd door Prins Peter d'n Twedde

Prins Laurens d’n Uurste bij Heikneu­ters

16:55 DEURNE -Laurens van Dijk is verkozen tot 63e Prins der Heikneuters in de Sint Jozefparochie. De 48-jarige Laurens is directeur van Verhees & Van Dijk Installatietechniek. Hij is getrouwd met Gea Verhees uit Liessel en ze hebben samen zoon Luca en dochters Mara en Nora.