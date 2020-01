Uniek onderzoek naar drugsgebruik in Oost-Brabant: ‘Op festivals kijkt niemand ervan op, maar het is niet normaal’

SOMEREN/EINDHOVEN - Een uniek onderzoek moet in kaart brengen hoeveel en hoe vaak in Oost-Brabant drugs wordt gebruikt. Het is de eerste stap in de strijd van álle 38 gemeenten in de regio tegen drugsgebruik.

In welke leeftijdsgroep wordt het vaakst drugs gebruikt? En wat voor drugs? En op welke plekken in de gemeente worden die gebruikt? Stuk voor stuk vragen waar ze in Oost-Brabant het antwoord schuldig op moeten blijven. In een gezamenlijk onderzoek van alle 38 gemeente, de GGD, Novadic-Kentron en politie wordt komend jaar het drugsgebruik in de regio precies in kaart gebracht. Het maakt onderdeel van een uniek project – vanwege de grote omvang - dat de strijd aanbindt met drugsgebruik.

Jongvolwassenen

Landelijke cijfers over drugsgebruik zijn er al wel, vooral wat betreft jongeren. Bijvoorbeeld dat in de leeftijd van 12 tot 18 jaar 9 procent ooit drugs heeft gebruikt. Maar specifieke cijfers over misschien wel de belangrijkste doelgroep ontbreken. „Bij ‘volwassenen’ gaat het om iederéén tussen de 18 en 64 jaar. Je wilt juist het drugsgebruik weten van jongvolwassenen, tussen de 18 en 27 jaar”, zegt Danielle van Pareren van Novadic-Kentron.

Het écht probleem is niet zozeer dat er drugs wordt gebruikt. Maar vooral dat drugsgebruik zo normaal wordt gevonden. „Ik hoorde laatst van een hulpverlener dat een moeder bij het consultatiebureau vroeg of ze borstvoeding kon geven als ze ghb of xtc gebruikte”, zegt wethouder Theo Maas van Someren. „En op festivals kijkt niemand er meer van op als er wordt gesnoven of geslikt.”

In paniek opbelde

Maas, initiatiefnemer van het project, werd in 2015 zelf met het probleem geconfronteerd toen een van zijn dochters in paniek opbelde nadat ze harddrugs had gebruikt. Het duurde vervolgens vier jaar voordat hij alle gemeenten zo ver kreeg op in het drugspreventie-project te stappen. Noem het de ambtelijke stroperigheid, maal 38. Maas: „Maar er is nu niemand meer die wegkijkt.”

Gebeurde dat eerder wel? „In gesprekken met andere bestuurders kreeg ik ook weleens te horen. ‘Volgens mij valt het bij ons in de gemeente wel mee.’ Die eerste twee woorden, ‘volgens mij’, betekenen dus dat je het niet weet. Daarom zijn die cijfers zo belangrijk. Pas als je het probleem goed in kaart hebt gebracht, kun je het ook pas op de juiste manier aanpakken.”

Miljoen euro