Unitashof moet niet alleen qua ligging midden in Heusden komen staan: ‘Kom alsjeblieft langs met de carnavalsvereniging’

Van de twintig appartementen is ongeveer drie kwart nu toegekend aan een huurder. De rest komt binnen een maand rond, zegt Bob de Beer (36) stellig. Er zijn achttien sociale huurappartementen van 70 vierkante meter, twee van 100 vierkante meter. Per 1 april krijgen de bewoners de sleutel en kunnen ze gaan inrichten. Vanaf 19 april staat er 24 uur per dag een zorgteam klaar voor de bewoners met dementie. Om in aanmerking te komen voor een appartement is een indicatie niveau 4 of 5 nodig van de Wet Langdurige Zorg.