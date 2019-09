Units voor maximaal 100 migranten bij bedrijven in Asten

Dit blijkt uit de beleidsnotitie die deze week door de bestuurscommissie Ruimte werd besproken. Asten telt op dit moment naar schatting 1400 arbeidsmigranten. De woonomstandigheden laten nogal te wensen over. In het centrum wonen ze soms zelfs met acht mensen in één huis.

Om te voldoen aan de vraag komen er als het aan de bestuurscommissie Ruimte ligt bij bedrijven woonunits waar maximaal honderd migranten kunnen wonen. Dit is ook op verzoek van de migranten zelf die in eerdere bijeenkomsten te kennen gaven vooral het veilige gevoel te missen in de huizen waar ze nu verblijven.

De commissieleden zijn het erover eens dat het beter moet. Nu hanteert Asten nog beleid uit 2009. Frank van de Kerkhof (Algemeen Belang) vindt dat dit niet meer kan: ,,Het is noodzaak dat we ons beleid aanpassen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we arbeidsmigranten plaatsen in huizen waar we de veiligheid van kunnen waarborgen."

Tiny van den Eijnden van D66-HvA was het daar van harte mee eens: ,,De kwaliteit van de woningen moet omhoog."

De focus moet volgens de leden van de commissie liggen op migranten die langere tijd in Asten verblijven om zo de integratie makkelijker te laten verlopen.