Uren in schuiltentje wachten tot die ene vogel voorbijkomt; Jos van de Kerkhof uit Someren-Heide wordt er gelukkig van

Polonaise bij de Mierlose Spruwweja­gers; Toon 33 jaar lid, Jos 22 jaar en Marcel 11 jaar

MIERLO - De gezelligheid staat voorop bij de drie jubilarissen die de Spruwwejagers, een van de twee carnavalsverenigingen in Mierlo, nu heeft. Samen een feestje bouwen in residentie De Weijer ofwel ‘de Spruwwekooi’. ,,Een Spruw, da bende vur het leven”, klinkt het in koor.

