Urenlang de bomen langs de Koolweg bij Helenaveen nathouden was uiteindelijk niet nodig, gelukkig

Brasserie in Cacaofa­briek maakt nieuwe start, met borlottibo­nen, jackfruit én bitterbal­len op menu

HELMOND - Het restaurant van de Cacaofabriek maakt komende donderdag een frisse start. De uitbaters zijn nieuw, het concept is nieuw en de menukaart is nieuw. ,,Het eten en drinken zijn vriendelijk geprijsd, we willen laagdrempelig zijn.”

29 augustus