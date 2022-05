Vaart in plannen zonnepark bij Mariahout

Grote vraag naar woningen in Milheeze, aanbod neemt mondjes­maat toe

MILHEEZE - De vraag naar nieuwe woningen in Milheeze is zo groot dat het nieuwe woningaanbod niet voldoende is om daar aan te voldoen. In het nieuwe deel van bouwplan De Berken is plek voor 35 woningen, maar er hebben zich inmiddels al 80 gegadigden gemeld.

10 mei