Vaarwel café, hallo nieuwbouw: 14 nieuwe appartementen op plek Oude Brouwhuis in Liessel

Gevluchte Gemertse Rus Sergey: Hier zijn veel dingen beter, maar niet alles

11 januari ,,Gemert is een rustig dorp dat me veel heeft gebracht zoals vrienden, kennissen, vrijwilligerswerk en integratie. Maar ik word er ook afgeremd” Sergey Jankin (32) verliet samen met zijn vriend Rusland, nadat ze beiden in Moskou werden aangevallen en bewusteloos geslagen. Sinds vijf jaar wonen ze in Gemert.