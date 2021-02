Vaarwel Laarbeek, hallo Deurne: Greet Buter laat alles achter en stort zich in nieuw avontuur als burgemeester

Dáár gaat ze, wethouder Greet Buter

De dozen zijn gepakt, de dossiers overgedragen. Ze is aan het loslaten, ontboezemt Greet Buter tijdens haar speech aan de gemeenteraad. Met een snik in haar stem overigens. Na zeven jaar wethouderschap nam ze vorige week afscheid van Laarbeek. ,,Ik heb er vertrouwen in, de portefeuilles zijn goed belegd.”

Ze is er de vrouw niet naar om zichzelf op de borst te kloppen. Maar zoals PvdA-fractiegenoot Hans Strijbosch, die haar van haver tot gort kent, eerder al zei: ,,Ze is in al die jaren enorm gegroeid.”