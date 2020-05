Vacature burgemeester Deurne staat nu online

DEURNE - Mensen die een nieuwe baan als burgemeester van Deurne ambiëren kunnen aan de slag met het schrijven van een brief: sinds dinsdagmiddag is de vacature voor de functie een feit. De gemeenteraad heeft vorige week de profielschets al overhandigd aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk. De deadline voor sollicitaties is 16 juni.