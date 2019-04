‘Vaccinatiegraad in Zuidoost-Brabant is gelukkig hoog’

Nelly uit Helmond kon pas na haar vijftigste over de oorlog in Liessel praten

19:00 LIESSEL/HELMOND - De herinneringen van Nelly van Leuken-Steeghs uit Helmond, over de oorlogsjaren in Liessel, zijn gebundeld in een boekje. ‘Naar oorlogsfilms kan ik nog steeds niet kijken.’