Vader Donkers gaat tijdelijk weer Klepel beheren

14:42 ASTEN - Het was voor elkaar: John Joppen kon zijn huisje in Asten verkopen. Niets stond meer in de weg om voor de liefde naar Helmond te verhuizen, waar hij op 2 maart zou trouwen met Christel van Hal. Tot dat ene telefoontje van de makelaar, een week voordat de verkoopakte moest passeren bij de notaris. De koop was ontbonden. Het huisje van Joppen aan de Langstraat 7, gebouwd in 1964, is namelijk geen woning ...