Vader, moeder, zoon en schoondochter Kastelijn samen goed voor 132 Peelpluimjaren

In Helenaveen begon het in 1978 voor het pasgetrouwde echtpaar allemaal. Als jonge twintiger sloot Kastelijn zich toen aan bij de Raad van Elf en daardoor werd zijn vrouw automatisch Hofdame. Ze belanden in ‘un moi goei club wôr het aalt gezellig is en wôr iedereen de neuzen dezelfde kant op hi stoan’. Dat ze het zo lang volgehouden hebben verbaasd hun daarom allerminst, want dat is heden ten dagen nog altijd zo.

Het absolute hoogtepunt

In 1986 werden zij door de Helenaveense bevolking gekozen om dat seizoen als Prins en Prinses voorop te gaan. Op dat moment was hun zoon Teun 3 jaar en dochter Sanne 8 weken. De opmerking van Jan Phillipsen ‘je moet Prins worden als je gevraagd wordt en niet als je tijd hebt’ gaf de doorslag om daar ja tegen te zeggen. Zij regeerden met de spreuk ‘Carnaval hand in hand, veel leut en plezier in Peelpluimenland’. Terugblikkend op al die jaren was dit jaar toch wel het absolute hoogtepunt van hun Peelpluimcarrière. Dat de vereniging alles in het werk stelde om dat voor hen mogelijk te maken met hun jonge gezin, hebben ze beide enorm gewaardeerd.

Nadien sloten ze zich weer aan bij de Raad van Elf en traden ze jarenlang op als artiesten bij de zittingsavonden. Hij met de Raad van Elf in het Farce Majeur team en zij 20 jaar lang samen met haar zus Anita met het Peels Promotieteam.

Vetlirre medaille

Het heeft de dames zelfs een Vetlirre medaille opgeleverd. Die medaille wordt jaarlijks door de burgemeester uitgereikt aan mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor een carnavalsvereniging. Ook Kastelijn bezit er een. Aan inzet heeft het hun beiden nooit ontbroken. Zij zijn ervaren krachten binnen de vereniging en besteden nog steeds veel tijd in allerlei werkgroepen. Dat ze daarvoor al lang geleden de titel ‘erelid’ opgespeld kregen, zal niemand verbazen. Ideeën bedenken en het maken van kledingstukken voor de optocht is iets wat je met een gerust hart aan Wilma over kunt laten, voor de ludieke acties moet je bij Teunis zijn.

Samen met zijn carnavalsmaat Kees van Grunsven (al eerder 44 jaar lid) houdt hij er wel van om iedereen in het ootje te nemen. Nooit kwetsend, maar wel leuk. Zoals een brief versturen aan vijf potentiële prins-kanshebbers waarvan alleen de echte reageerde. Of voor de bogenbouw bij verschillende mensen de oprit opmeten. Voorbijgangers wisten het zeker! Daar woont de nieuwe prins. Ook in Deurne bij de sleuteloverdracht lieten ze zich niet onbetuigd. Acties als rozen uitdelen op Valentijnsdag of de Peelpluimenvlag laten wapperen in een hoogwerker die bij het gemeentehuis stond, maakt dat iedere feestende carnavalsvierder in de gemeente Deurne dit tweetal kent.

Zoon, schoondochter en kleinzonen

In 2000, toen het echtpaar Kastelijn hun 22-jarig jubileum vierde, was dat voor zoon Teun en zijn vrouw Betsie reden om zich ook bij de Peelpluimen aan te sluiten. Teun kreeg het carnavalsbloed met het bijbehorende Peelpluimenhart immers met de paplepel ingegoten. Zij volgen dezelfde weg als pa en ma en werden prins en prinses in 2012. Ook zij hebben nu een 22-jarig jubileum te vieren. Kleinzonen Tygo en Mats zijn ook al met het Peelpluimenvirus besmet. Zij sloten zich dit jaar aan bij de pas opgerichte jeugdraad van elf.

Of ze het ook allemaal 44 jaar vol gaan houden, valt nog te bezien. Maar het is zoals zoon Teun zegt: ,,Carnaval vier je maar even, maar Peelpluim ben je voor het leven. Alaaf!”