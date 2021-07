Vader van verongelukte Gemertse duiker Bart Huijbers pleit voor alternatieve straf: ‘Deze zaak kent alleen maar verliezers’

Zelfs de bijzondere karekiet zingt voortaan zijn lied bij golfbaan Het Woold; saaie maisvelden maakten plaats voor bijzondere natuur

2 juli ASTEN-HEUSDEN - Werden tien jaar geleden slechts zeventig vogelsoorten in de omgeving geteld, sinds de aanleg van nieuwe natuur bij golfbaan Het Woold is het aantal daar opgelopen tot ruim 150. Zo is het gefluit van de bijzondere zangvogel grote karekiet voor het eerst in de omgeving te horen. ,,Pure natuur is toch mooier dan mais of akkers..”