Vader verongelukte Gemertse duiker pleit voor alternatieve straf: ‘Deze zaak kent alleen maar verliezers’

Bij het TEJO-huis in Deurne draait ‘t om het thuisge­voel en luisteren naar jongeren

2 juli DEURNE - Be the Best you. ‘Ben je beste zelf’ prijkt er boven de ingang van het TEJO-huis Deurne. Dat zegt alles over het doel waarvoor deze plek is opgericht: jongeren helpen bij hun ontwikkeling. Alles draait om het thuisgevoel.