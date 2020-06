Vakantiegevoel door picknick in museumtuin Deurne

Voor twee euro per persoon kan men een plaatsje reserveren. Bezoekers moeten wel hun eigen mand met eten en drinken meenemen. Er zijn wel wat tafels en stoelen.

,,We hebben hier een mooie tuin en voor mensen is het op andere plekken soms lastig om die anderhalve meter afstand te houden", zegt Henny Cleef van De Wieger. Die afstand wordt ook tussen de picknickende groepjes gehandhaafd. Cleef: ,,We letten wel op dat het niet te druk wordt. Dat kunnen we in de hand houden door met reservering te werken.”

Extraatje

Voor De Wieger is de twee euro een welkom extraatje. ,,Het werkt aan twee kanten: alles wat we binnenkrijgen is mooi, omdat we een paar maanden geen inkomsten hebben gehad. En het is een leuke manier om mensen te motiveren om naar het museum te komen en ook binnen te lopen. Daar moet dan wel een apart kaartje voor worden gekocht.”