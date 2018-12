Vakantiepark Bikkels Vlierden op slot

VLIERDEN - Bospark de Bikkels in Vlierden sluit per 1 januari de deuren. De huurder van het park, Roompot Vakanties, wil stoppen met het verhuren van de huisjes. Het huurcontract loopt af in 2032. Vlierdenaren zijn geschrokken van het nieuws. Ze vrezen verpaupering en vandalisme.

De laatste uren van vakantiepark de Bikkels in de Vlierdense bossen zijn geteld. Roompot vakanties, die de huisjes verhuurt, gooit het park op slot. Het is financieel aantrekkelijker om De Bikkels leeg te laten staan dan om het open te houden, liet Roompot eerder weten. Het huurcontract met eigenaar Hooghe Raedt Groep loopt af in 2032. Of er in de tussentijd mogelijk een andere invulling voor het park komt, is onduidelijk.

Roompot sprak vorig jaar oktober het voornemen uit om de komende jaren ruim vijfhonderd arbeidsmigranten te huisvesten op het park, de Bikkels daarna te renoveren en terug in de recreatieve verhuur te brengen. De organisatie gaf destijds aan dat de parkdeuren op slot moeten als niet wordt ingestemd met de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit omdat er verlies wordt gemaakt op het vakantiepark, aldus Roompot. De gemeente keurde de aanvraag twee keer af. Het is in Deurne niet toegestaan arbeidsmigranten te huisvesten op een vakantiepark. Ook de gemeenteraad zag geen brood in het plan.