Vakantiepark Kaatsheuvel wordt luxe resort; eigenaar Oostappen uit Asten betaalt kwart miljoen dwangsom

Pand in Liessel doorzocht in verband met Limburgs drugsonder­zoek

14:27 LIESSEL - In Liessel is dinsdagochtend een pand doorzocht in verband met een onderzoek naar drugshandel. Dat meldt de politie. Ook in het Limburgse Venlo, Maasbree, Baarlo en Reuver zijn panden onderzocht. Er zijn drie Limburgers aangehouden en onder meer meerdere wapens werden in beslag genomen.