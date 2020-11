Vals alarm: man in militaire kleding en groot mes in Ommel deed 'legale werkzaamheden’

Update + Video Twee drugsafval­dum­pin­gen ontdekt bij Helenaveen en Griendts­veen, opruimen duurt nog de hele dag

30 oktober GRIENDTSVEEN - Langs de Helenaveenseweg bij Griendtsveen is vrijdagochtend een flinke hoeveelheid drugsafvalvaten gevonden. Kort daarvoor was aan de Someersingel in Helenaveen al een groot IBC-container gevonden.