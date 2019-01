‘Van alles wa’ op de Nirkantse Aovenden

De “Nirkantse artiesten’ blijven het publiek boeien. Neem Willianne Berkers. Zij staat al jarenlang alleen op het podium met een luisterlied. Dit jaar vormde zij een duo met Dirk Joosten, eigenaar van Trypoul Recording Studios. Hun samenwerking kwam tot stand nadat Willianne een tekst geschreven had op Little Moon Rises van Sara Bettens en Stan van Samang. Omdat ze daar geen muziekband voor kon vinden kwam ze bij Dirk terecht, want de song was in zijn studio opgenomen. Joosten zong de mannenstem nadat hij toestemming had gekregen om de muziekband te gebruiken.

De enige debutant Ramon van Hoek vormde samen met zijn vrouw Luciana en Leon Leenders het trio The NoNaNo’s. Luciana en Leon stonden al meerdere keren in een andere samenstelling op het podium. Zij zongen dat ze er ‘samen enne gingen vatten in ons Ulewappersland'. Een vlot lied waar men waarschijnlijk tijdens de carnavalsdagen vaak op in gaat haken.

De vrolijke noten werden ondermeer uitgevoerd door The Tree Volunteers. Als kleuterleerlingen van prinses juffrouw Yvonne wisten zij met hun mimiek, verlegenheid en ‘onschuldige’ kindervragen het publiek voor zich te winnen. Dat lukte ook het Theater Gezelschap Neerkant die via app en tinder aandacht vroegen voor hun ‘blind date-voorstelling’ in mei.

Dat niet alleen het publiek, maar ook de artiesten genieten van deze avonden blijkt wel uit het feit dat er drie onderscheidingen uitgereikt werden. Presentator Tom Geris en artiest Marco Baltussen kregen die omdat ze elf jaar deelnemen aan de N.A. Twan van Rijt van het duo A.T.S. spant echter de kroon. Hij doet al voor de 22ste keer mee.