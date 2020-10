Van de hoek van de kamer naar eigen atelier

Sinds juli heeft de Deurnese haar bedrijf aan huis, Atelier Jozé. De ruimte, met opslagzolder, werd speciaal gebouwd voor het geven van workshops, een forse investering in deze tijd. Bovendien zegde ze haar baan op als apothekersassistente. ,,Het is inderdaad een grote stap, maar ik liep al vier jaar met het idee rond. Twee jaar geleden begon ik met het aanvragen van de bouwvergunning. Het heeft lang geduurd voordat het er stond. Nu het zover is, wil ik me niet laten tegenhouden door de crisis.”

De Corte ondervindt weinig last van de maatregelen. Normaal gesproken kan ze acht personen ontvangen in haar atelier, nu zijn dat er drie tot zes, afhankelijk van of ze tot één huishouden behoren. Het werken in kleine groepjes past precies bij de gezelligheid die ze beoogt. ,,Het is bij mij niet: ‘Hup, een stuk maken en weer naar huis’. Ik trek voor iedere workshop drie uur uit en we beginnen altijd met koffie, thee en wat lekkers. In de pauze serveer ik een borrelplank.”

Pompoenen

Voor de komende herfstworkshops staan de pompoenen in allerlei soorten en maten al klaar. ,,Die kweek ik zelf bij mijn ouders op de boerderij. Dat doe ik ook met artisjokken. Gedroogd staan die heel mooi in een stuk.” Inspiratie doet de Deurnese overal op, wandelingen zijn hiervan een belangrijk onderdeel. ,,Zo vond ik laatst schillen van beukennootjes. Daar heb ik kerstballen van gemaakt.” Het maken van boomdecoraties staat ook al op het programma voor kerst.

,,Het is een spannende tijd om te ondernemen, maar als blijkt dat ik er niet genoeg inkomen uithaal, kan ik altijd nog een parttime baan ernaast zoeken. Eerst wil ik volledig hierop inzetten. De decembermaand is voor mij een belangrijke periode. Ik verwacht veel inschrijvingen omdat iedereen nu thuis blijft. Dan wil je het toch lekker gezellig maken in huis.”