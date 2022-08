Van de Peel naar de Molukken om daar betaald voetbal mogelijk te maken, Michiel van der Werf gaat het proberen

Auto vliegt in brand op parkeer­plaats Elkerliek ziekenhuis in Deurne

DEURNE - De brandweer moest dinsdagmiddag rond 14.15 uur uitrukken vanwege een brand bij het Elkerliek ziekenhuis in Deurne. Een auto had daar vlam gevat op de parkeerplaats. De bestuurster zat op dat moment niet meer in het voertuig.

