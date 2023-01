Van de soos in Zeilberg naar eigen platenlabel voor dj Ricardo: ‘Wow, zo’n grote naam, die mijn muziek draait’

In de gedichten van Antoon Driessen (1952-2023) waren melancho­lie en verganke­lijk­heid nooit ver weg

ASTEN – Over het leven als een breipatroon, of nieuw water dat door de Aa stroomt en dat altijd heeft gedaan. Melancholie en vergankelijkheid waren nooit ver weg in de gedichten van het Astense burgercommissielid Antoon Driessen.

17 januari