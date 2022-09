Van de studio in Asten-Heusden naar de clubs van Barcelona: ‘Dat het nu aan het lukken is, geeft een goed gevoel’

Film over eerste Somerense moordzaak in première: ‘Deze film heeft voor mijn diploma gezorgd, dat was het belangrijk­ste’

SOMEREN - Na maanden aan voorbereiding is het zover: de première van de film ‘Jan Kwint’, de man die de eerste moordzaak in Someren uit 1823 op zijn geweten heeft. Komende zondag is deze afstudeerfilm van Daan Blommers te zien in De Ruchte.

17 september