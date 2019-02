Van Dijk terug op vertrouwde grond in Gemert

De Van Dijk Groep is de overkoepelende naam van een aantal bedrijven dat onder leiding staat van Erik van Dijk (44) en zijn zus Madeleine van de Eijnde-van Dijk (47). Unibouw is een bouwbedrijf, Unigoed richt zich op vastgoed en De La Roy Isolatie & Design ontwerpt en maakt producten van EPS (piepschuim). Laatstgenoemde bedrijf lijkt nog het meest op Unidek, de in piepschuim gespecialiseerde onderneming die op haar hoogtepunt 900 werknemers telde en in vier landen actief was.

In 2003 besloot de familie Van Dijk - Hendrik overleed in 2011- haar geesteskind te verkopen. ,,Een besluit waar mijn vader nooit spijt van heeft gehad", vertel zijn zoon Erik, in het kantoor van de Van Dijk Groep aan de Oost-Om. ,,Niet alleen omdat hij met zijn gezondheid sukkelde, maar ook omdat het bedrijf te groot was gegroeid." De verkoop van Unidek aan CRH - en later Kingspan - betekende niet dat de markante Gemertenaar stil ging zitten. ,,Dat was niks voor mijn vader, hij ging gewoon door." Het was het begin van wat nu de Van Dijk Groep is.

Opkomst

,,In 2003 zijn we met een man of zes begonnen, nu zijn we met zo'n zestig mensen, die nu nog verspreid over twee locaties zitten", vertelt Van Dijk. ,,We zijn de crisis goed doorgekomen." Met Unibouw bouwde de Van Dijk Groep de afgelopen jaren tal van logistieke centra in heel Nederland. ,,De opkomst van de e-commerce heeft ons geen windeieren gelegd." De vastgoedportefeuille van Unigoed omvat bedrijfs- en productiepanden, een vakantiepark, een woonzorgcentrum, de fertiliteitskliniek in Elsendorp en de Cinema Gold-bioscoop in Veldhoven.

Om de bedrijven straks vanuit één locatie aan te kunnen sturen, wordt nu pal naast de Karwei een kantoorpand gebouwd, met daarbij een productiehal voor De La Roy Isolatie. Om de nieuwbouw en andere plannen mogelijk te maken, heeft Van Dijk 50.000 vierkante meter grond teruggekocht die bij de verkoop van Unidek is vérkocht.

,,We hadden er ook voor kunnen kiezen om wat verderop op het Smartpark te gaan zitten, waar we ook grond in bezit hebben, maar op deze plek zijn we veel beter zichtbaar." Het huidige kantoor aan de Oost-Om is verkocht aan Aluberg Aluminium, dat nu ook al op Wolfsveld zit.

Groeien

Daarnaast heeft Van Dijk nog plannen op een deel van het voormalige Unidek-terrein. Het familiebedrijf wil daar plaats gaan bieden aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die 'groter aan het groeien zijn'. ,,In de huursector is er voor die groep in Gemert vrijwel niks. Als je zeg maar 5.000 vierkante meter wil huren, kun je nergens terecht."

De bedrijven kunnen straks terecht in een bestaand kantoorbouw, een 5.000 meter grote hal of in de nieuwbouw die op de nu nog 1,5 hectare braakliggend terrein komt. ,,Zo kun je doorgroeien. Als bedrijf zit je eigenlijk nooit goed", weet Van Dijk uit ervaring. Als het goed gaat, zit je te klein en als het slecht gaat, zit je te groot. Dan is het ideaal als je maatwerk kunt leveren."

Over het ondernemersklimaat in Gemert heeft Van Dijk overigens 'niks te klagen'. ,,Dat zag je ook tijdens de crisis, hier zijn maar weinig faillissementen geweest. Gemertenaren zijn hardwerkende ondernemers, vaak in familiebedrijven. Die gaan gewoon door."