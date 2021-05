Van een weiland langs de A67 naar een terrein om op te feesten, sporten of een terrasje te pakken: het kan straks allemaal op Playground X in Liessel

LIESSEL - De familie Van Bussel uit Neerkant heeft grootse plannen met hun terrein aan de Kanaalstraat in Liessel. Als alles meezit, verrijst langs de A67 binnenkort Playground X: een vernieuwd recreatieterrein waar iedereen terecht kan voor een feest, uitje of om jezelf in het zweet te werken.

Ze zitten niet stil, de Van Bussels. Sinds een paar jaar zetten de broers Mark (40) en Ronald (43) hun tanden in het organiseren van uitjes voor jong en oud. Zo hielden ze onder de naam RoMa al een paar jaar een evenementenbureau draaiend en bouwden ze aan de Kanaalstraat in Liessel een speeltuin op.

Quote We willen graag de bestemming definitief laten veranderen in recreatie zodat we klaar zijn voor de toekomst Roel Seijkens, Playground X

Maar door corona kwam alles stil te liggen en besloot de familie zich te bezinnen op de toekomst. Vanaf de dag dat het volgens de coronaregels weer mag, zullen ze zich vol gaan storten op een grote droom: het recreatieterrein van 3, 2 hectare aan de Kanaalstraat uitbreiden met activiteiten onder de nieuwe naam Playground X.

Dorpscafé in Neerkant

,,We hebben keuzes gemaakt", vertelt Roel Seijkens (23). Hij is sinds kort bedrijfsleider van het terrein in Liessel, nadat hij een paar jaar terug als stagiair bij de familie belandde. ,,We hebben nu voortaan drie bedrijfstakken: Playground X voor de activiteiten die hier gaan plaatsvinden en daarnaast Events 2 Enjoy voor feestjes op locatie. Het derde onderdeel is het Dorpscafé in Neerkant dat we sinds begin 2020 uitbaten.” Daar trekt Ilse van Bussel (42) de kar van.

Opblaasbare escaperoom

Alles is er nu op gericht om na de meivakantie open te gaan met Playground X, vertelt Seijkens. Als de coronaregels het toestaan, tenminste. Je kunt er dan terecht voor kinder-, familie- en vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes, maar je kunt ook in je eentje of met een groep aanwaaien om een activiteit te doen en iets te drinken op het strandje of terras. Ook jeugdwerk- of scoutinggroepen zijn welkom, aldus Seijkens.

Playground X verhuurt e-choppers waarmee je door de regio kan rijden, maar er is bijvoorbeeld ook een opblaasbare escaperoom waar je vervolgens met een stel mensen uit moet proberen te komen. In de categorie actief kunnen mensen straks een olympische spelen-parcours afleggen en daarnaast wordt er nu hard gewerkt aan mega grote knikkerbanen, zoals je die ook ziet bij het tv-programma Marble Mania.

Outdoor airsoft

Ook is sinds kort Dave Broekhuizen (40) aangehaakt bij de organisatie, hij is normaal gesproken verantwoordelijk voor de hal in Helenaveen waar groepen airsoft -een soort paintball- kunnen spelen. ,,Samen met Dave willen we hier een outdoor airsoft-parcours opzetten.”

Voordat dit opgebouwd kan worden, moet er wel eerst nog groen licht komen vanuit de gemeente Deurne. ,,Op deze grond zit een agrarische bestemming en daar hebben we een vrijstelling voor. We willen graag de bestemming definitief laten veranderen in recreatie zodat we klaar zijn voor de toekomst.”

Harrie en Annie van Bussel

Toen de familie Van Bussel hier vier jaar geleden neerstreek was er helemaal niets op de ruim drie hectares, er stond alleen maar een opslagloods. ,,Van Bussel senior, Harrie, heeft hier de binnenaccomodatie met onder andere vergaderzalen en een bar helemaal zelf gebouwd. Samen met zijn vrouw Annie heeft hij er heel veel energie in gestopt.”