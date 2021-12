Van Goghliefhebber uit Nuenen exposeert 65 werken over de schilder

Het bleef namelijk niet bij de tekeningen. Nadat Rovers reageerde op het aanbod, vertelde aanbieder Martijn Mansvelder dat Theo Rooijakkers, zijn schoonvader, ook een hele partij schilderijen rondom Vincent had gemaakt. En die waren ook te koop.

Boek en expositie

Het contact tussen verzamelaar en schilder uit Heeze werd gelegd en Rovers was zo enthousiast dat hij alles aankocht; tekeningen én schilderijen. De werken kregen een plaats in het atelier van Rovers, die er grote plannen mee heeft: ,,Er komt een kunstboek dat gaat over de werken en over de maker ervan. Over de vorm wordt nog nagedacht. De expositie is straks op afspraak te bezoeken, bijvoorbeeld door schoolklassen.”

Het bijzondere aan de schilderijen is de wijze waarop Rooijakkers met het gedachtegoed van Van Gogh is omgegaan. ,,Het zaadje is, zonder dat ik dat wist, gepland in de jaren zestig. Toen werd ik, pas afgestudeerd aan het St. Joost in Breda, aangenomen door een reclamebureau dat was gevestigd in Auvers-sur-Oise. Ik heb er twee jaar gewerkt. Dat Van Gogh er ooit woonde wist ik en ik heb toen wel zijn graf bezocht, maar het deed me verder niets.”

,,In 1990 zag ik op tv dat het honderd jaar geleden was dat Van Gogh was overleden. Daaromheen werd van alles georganiseerd en dat raakte me zo dat ik naar Auvers moest. Ik nam vrij van mijn werk en vertrok naar Frankrijk.” Rooijakkers keek er rond, zocht zijn oude werkplek op en bezocht nog eens Van Goghs graf. Ook in de jaren erna ging nog wel eens terug, maar daar bleef het bij.

Van Gogh dankbaar onderwerp

Vanaf 2002 heeft Rooijakkers veel tijd om te lezen als hij stopt met werken. ,,Van Gogh was een dankbaar onderwerp, omdat hij zoveel brieven schreef en er mede daardoor zoveel over hem bekend is. Als ik over hem las, had ik beelden in mijn hoofd over hoe dat er toen uit kon hebben gezien. Die beelden wilde ik schilderen.”

Rooijakkers ontdekte dat tekenen en schilderen hem goed afgaat. ,,Het eerste werk dat ik maakte was Vincents slaapkamer. Ik vond dat Vincent daarin thuishoorde, dus ik schilderde het op mijn manier met Vincent erin, in blote bast en een handdoek over zijn schouder. Het pakte zo goed uit dat ik ermee verderging. Ik doe Van Gogh niet na, maar schilderde zijn leven zoals het er in mijn fantasie eruitzag. Ik zag zijn leven voor me als ik over hem las en schilderde dat.”

Kleurrijk, humorvol en uniek

Het leverde een kleurrijke, humorvolle en unieke serie van 65 werken op, die dankzij Rovers aan de vergetelheid is ontrukt. De eerste achttien van de serie zijn eerder geëxposeerd in Zundert en in Auvers-sur-Oise. In 2010 was in Nuenen de serie, toen 54 werken groot, te zien in Weverkeshof. Rooijakkers schilderde behalve de Van Goghserie nog veel meer. Deze werken worden in het voorjaar geëxposeerd in Het Klooster in Nuenen.