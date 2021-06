Van Guido Weijers tot oudejaarsshow van Deurnese bodem: het Cultuurcentrum kan niet wachten om weer vol aan de slag te gaan

Algemeen manager Bianca den Toom popelt om weer publiek te ontvangen in de culturele huiskamer van Deurne. Niet dat er achter de schermen niks gebeurd is in coronatijd, haast ze zich te zeggen. „Tijdens de eerste lockdown hebben we veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van schermen en routepijlen. Later hebben we, met geld van het Kickstart Cultuurfonds, een streaming studio opgezet. Hiermee maken we eigen uitzendingen zoals CCDEETV, maar ook webinars en andere live evenementen voor organisaties.”

De studio is een blijvertje en huist voorlopig in de kleine zaal. In de grote zaal kunnen vanaf oktober 110 personen terecht waarbij iedereen op anderhalve meter van elkaar zit. Mochten de regels versoepelen, dan komen er meer plaatsen bij.

Het aantal voorstellingen dat het CCD vrijdag presenteerde, is 29. „Hier voegen we tijdens het seizoen zeker nog wat aan toe”, vertelt Den Toom. „Ik verwacht vooral nog lokale producties. Die verenigingen starten nu net weer op. We zijn al in gesprek met enkele van hen.”

Weer een Deurnese oudejaarsconference

Vast staat dat de Deurnese cabaretier Marco Swiggers weer een oudejaarsconference houdt op 29 en 30 december. Hij treedt ook op met zijn band First Class op 5 en 6 november. De muzikanten spelen een repertoire van onder meer pop, soul en jazz nummers. Dit is een van de zeven inhaalvoorstellingen. Ook Guido Weijers (20 april 2022) en Christel de Laat (8 januari 2022) hebben nog wat in te halen. Hun voorstellingen zijn al twee keer verzet.

Volledig scherm Guido Weijers © Cultuurcentrum Deurne

Het merendeel van het programma bestaat uit nieuwe theatershows waar een aantal grote namen tussen zitten. Den Toom: „We zijn trots dat we onze jonge bezoekers voorstellingen kunnen bieden als Ernst, Bobbie en de rest op 27 oktober en Brandweerman Sam op 2 april. Een bekende naam voor volwassen theaterliefhebbers is Op Sterk Water. Deze meesters in improvisatiecabaret brengen eind november een show met als thema ‘Hoe overleef ik de kerst?’.”

Aanstormend talent

Behalve enkele oude rotten in het vak is er ook aanstormend talent te zien in het cultuurcentrum. Op 29 april tonen de finalisten van het Cameretten Festival 2021 hun kunsten. Dit festival heeft al vele succesvolle cabaretiers voortgebracht, onder wie Brigitte Kaandorp en Theo Maassen.

Theatervrienden van het CCD kunnen al kaartjes kopen op 19, 20 en 21 juni . De algemene verkoop start op 22 juni.