Van het gas af: Zeilberg, Deurne-kern en Houtenhoek aangewezen als verkenningsbuurt

Wethouder Marnix Schlösser begint met benadrukken dat er van geen enkele verplichting sprake is voor de inwoners. Ook wil hij dat nog niet teveel op zaken vooruitgelopen wordt: dit is het begin van een verkenning. „Het is dus nog zeker niet zo dat we die wijken als eerste gaan doen.”

Het gebeurt op meer plaatsen. In de Eindhovense proefwijk 't Ven worden 195 woningen omgebouwd naar gasloos à 130.000 euro. Voor 130 andere woningen is daar gekozen voor sloop, omdat ombouwen technisch en qua kosten te moeilijk was. Wijken gasloos maken is dus geen sinecure.

Dezelfde soorten woningen

Voor de vraag hoe dat in Deurne gaat zijn, is het volgens Schlösser nog veel te vroeg. „Wat we nu voor gaan leggen aan de gemeenteraad is of het logisch is om deze gebieden als verkenningsbuurt aan te wijzen.”

Die drie locaties zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria. Schlösser somt er een paar op: „Waar heb je veel dezelfde soorten woningen, waar wordt in de toekomst aan de slag gegaan met de riolering, in welke buurten behoort een hoog percentage van de woningen toe aan woningcorporaties?”

Met die woningbouwverenigingen zijn gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld over de uitgangspunten. Meedoen moet voor iedereen mogelijk zijn, ook voor mensen met een kleine beurs. En nieuwe technieken kunnen soelaas bieden bij de uiteindelijk overgang. Ook met partijen als energieleverancier Enexis en landbouworganisatie ZLTO heeft de gemeente al gesproken. „Want je moet ook zorgen dat je daar die energie kunt leveren.”

Parallel met zonnepanelen

Tijdens twee digitale bijeenkomsten zijn de bewoners bijgepraat over het plan om hun wijken tot proefbuurt in de warmtetransitie te maken. Zo'n 120 bewoners woonden die webinars bij. De teneur was positief volgens Schlösser. „Mensen waren nieuwsgierig en voelden dat er geen dwang achter zat.”

Natuurlijk denkt de gemeente al wel na over de financiële kant van de zaak. Schlösser legt een parallel met zonnepanelen: die vergen een investering en later worden daar de vruchten van geplukt. De wethouder wijst op het initiatief De Groene Zone van twaalf gemeenten in de regio. „Mensen kunnen tegen een lage rente bij de gemeente geld lenen voor zonnepanelen. Dat soort oplossingen kun je ook gaan bekijken voor gasloze woningen.”

Wellicht kan het Rijk nog een bijdrage leveren. „Het belangrijkste is dat mensen er zelf het voordeel van in gaan zien.”