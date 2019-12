Van Jan de Wit naar Sint Jozef in Bakel; tijdelijke stek voor 64 Zorgboogcliënten

BAKEL - Bewoners van de Jan de Witkliniek in Bakel zijn deze week verhuisd naar Sint Jozefsheil. Vrijdagochtend ging de laatste groep over. ‘Ach, over een week of zo ben ik wel weer gewend.’