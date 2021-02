Van kasteel tot kaartenhuis? Het geroezemoes over de kasteelplannen in Gemert zwelt aan

Deurne zit met kasteel­gracht vol verontrei­nig­de bagger in de maag: waar moet dat heen?

18 februari DEURNE - Je zult er maar mee in je maag zitten: een gracht vol vieze bagger die niemand wil hebben. In Deurne kunnen ze er over mee praten. In het slib in de kasteelgracht is veel meer van het stofje N-EtFOSAA aangetroffen dan is toegestaan. Of echt helemaal niemand dat wil of kan afvoeren, is nog de vraag.