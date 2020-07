Van kippen naar glimmende takken

Frans Knoops (55) uit Someren-Eind moest als boerenzoon al vroeg op het bedrijf van zijn vader meehelpen. ,,Spruiten van het land halen en het vee en de kippen verzorgen, dat was het werk dat na school op mij wachtte.”

Zoveel jaar later praat hij met trots over zijn bedrijf Decoratie Styling, dat hij samen met zijn vrouw Ine runt aan de Belienberkdijk in de ‘Diepenhoek’.

Ruim twintig jaar geleden is hij begonnen met Knoops Decoratietakken. ,,Eigenlijk noodgedwongen, omdat de maatschap die ik samen met mijn ouders deelde te klein was. Ik was inmiddels getrouwd en ons kippenbedrijf was niet lonend, er moest iets bij.”

Knoops zag ergens een vaas met paarse wilgentakken waar 5 gulden per stuk voor werd gevraagd. ,,Ik dacht: dat kan ik ook. Van mijn ouders mocht ik een hectare grond gebruiken waar ik kronkelwilgenstruiken op mocht planten.”

Twee jaar later begon hij met het bewerken en verkopen van de takken. ,,Dat gebeurde in een leegstaand stalletje van mijn ouders. Zonder hen hadden Ine en ik dit nooit kunnen verwezenlijken. Zij hebben de basis gelegd van ons bedrijf.”

Veiling

Die ene hectare zijn er inmiddels zeven geworden en na het bewerken gaan de takken via de veiling naar de klanten. Takken voorzien van glitters blijken een gat in de markt. ,,Die vinden als decoratietakken hun weg naar de klanten.”

Vandaag de dag zijn er tien volwassenen en vijftien jeugdige werknemers bezig met het bewerken van de takken. ,,Onze mensen maken allerlei producten zoals trapleuningen, kapstokken, bloemstukken en kunstbomen.”

Toen het een tijdje wat minder druk was, werden de natuurlijke producten via de webshop verkocht. Knoops: ,,Door de groei van onze decoratietakken hebben wij ook in ons kippenbedrijf kunnen investeren zodat het een volwaardig bedrijf is geworden voor ons gezin.”

Risicospreiding

De twee onderdelen zorgen ook voor risicospreiding. ,,Als het met de kippen of andersom met de decoratietakken minder gaat, dan vangt dat andere bedrijfsonderdeel dit weer op.”

Als Frans Knoops moest kiezen tussen de twee, dan is de keuze zo gemaakt. ,,Dan kies ik voor Decoratie Styling, want daar hebben wij meer plezier in dan in het kippenbedrijf . Er zijn tegenwoordig zoveel regeltjes en onduidelijkheden.”