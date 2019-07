Van Maasakkers stopt als voorzitter golfbaan Bakel: ‘Het is mooi geweest’

Van Maasakkers, oud-burgemeester van Gemert-Bakel, was ruim 4,5 jaar voorzitter van de stichting die de Bakelse golfbaan beheert. ,,Het is mooi geweest”, zegt hij zelf over zijn vertrek, dat per 1 september een feit is. ,,Het was niet de gemakkelijkste klus, maar er is nu wel petspectief, ook al zijn de resultaten nog steeds niet goed.”