Van musicalster naar gezondheidscoach, Marscha de Haan vond nieuwe leven

Eind 2017 was een keerpunt in het leven van Marscha de Haan (44) uit Helmond. Haar moeder stierf, na een ziekbed van twintig maanden. ,,Ze was op vakantie in Indonesië, waar mijn ouders vandaan komen. Ze was nooit ziek, dus ze dachten in eerste instantie aan een voedselvergiftiging. Na terugkomst in Nederland ging ze naar het ziekenhuis kreeg ze slecht nieuws: ze had een tumor in haar darmen en zou niet meer lang leven”, vertelt ze in de foyer van het Parktheater in Eindhoven, waar ze als choreograaf betrokken is bij de nieuwe voorstelling Grimm van Theaterplan.